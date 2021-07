Palermo Ladies Open, Spiteri sconfitta da Papamichail

PALERMO – Nel primo di turno di qualificazioni della 32^ edizione del Palermo Ladies Open, la siciliana Dalila Spiteri esce sconfitta nel match contro la tennista greca Despina Papamichail. Eliminata dal torneo palermitano l’atleta di Avola numero 499 del ranking WTA.

Molto bene il primo set dell’incontro vinto da Spiteri che inizia la sfida in maniera decisa tra gli applausi del pubblico di casa. Nel secondo set si fa rivedere la tennista greca, ma Spiteri riesce a recuperare per poi arrendersi sul 7-5. Terzo set decisivo per la numero 199 al mondo che con un 6-2 mette la parola fine all’incontro passando al turno successivo.

Le altre italiane nel turno di qualificazione della competizione palermitana hanno rispettato le aspettative. Camilla Rosatello batte la statunitense Victoria Duval 6-4, 4-6, 7-5; Melania Delai passa il turno su Samantha Murray con il risultato di 2-6, 6-3, 6-2; Martina Di Giuseppe vince contro l’americana Quinn Gleason 6-1, 6-3.

Lisa Pigato si arrende, invece, alla tedesca Katharina Gerlach sul risultato di 5-7, (5)6-7. Non bene anche Federica Bilardo che perde contro la spagnola Marina Bassols 2-0 (6-0, 6-1).