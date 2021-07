Palermo, Lucca saluta: per lui c’è il Pisa

PALERMO – Si separano le strade del Palermo e di Lucca. L’attaccante classe 2000, che nella scorsa stagione ha siglato ben 13 reti, ha deciso di trasferirsi al Pisa.

Il club toscano ha messo sul piatto 2,2 milioni di euro più bonus per il club di viale del Fante, che però voleva incassare qualcosa in più ma la volontà dell’attaccante è stata decisiva. L’ex Torino firmerà un contratto di cinque anni e percepirà 400 mila euro a stagione.

Bruciata la concorrenza di squadre come Sassuolo, Genoa e Bologna che non erano andati oltre qualche sondaggio. Il futuro dell’attaccante, dunque, sarà in Toscana con una squadra che tenterà la scalata in Serie A. È questo l’obiettivo di Alexander Knaster, proprietario del club, che ha intenzione di costruire una corazzata che possa arrivare nella massima serie il prima possibile.

Lucca avrà un ruolo centrale in questa nuova squadra e cercherà di ripetere quanto fatto in rosanero.