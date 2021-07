Paura a Scoglitti, madre e figlia rischiano di annegare

VITTORIA – Una mamma ed una bambina hanno rischiato di annegare ieri pomeriggio a Scoglitti, nel Ragusano, e sono state tratti in salvo da un bagnante, Francesco Denaro, bancario di 40 anni, originario di Vittoria, che vive a Milano ma che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nella zona con la sua famiglia. L’episodio si è verificato nella Riviera Gela. L’uomo si è tuffato in mare ed è riuscito a riportare a riva la donna e la figlia, mentre arrivavano anche altri soccorritori. Si tratta del secondo episodio che si è verificato a Vittoria, a distanza di appena due giorni. Mercoledì sera, nella zona di Baia del Sole, vicina a quella di Riviera Gela, due ragazzi gelesi avevano tratto in salvo una donna trentina che era stata spinta al largo dalle correnti alimentate dal vento di Ponente. A Scoglitti, non sono presenti le postazioni di salvataggio, attive invece fino a qualche anno fa.