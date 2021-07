“Stop alle messe in latino”, la stretta di Papa Francesco

Sguardo all’altare, spalle ai fedeli e rito in latino: questo tipo di celebrazione eucaristica non sarà più possibile nelle parrocchie. Papa Francesco ha deciso con un Motu Proprio una stretta sulla messa cara ai tradizionalisti. E’ “una situazione che mi addolora e mi preoccupa”, scrive Bergoglio nella lettera ai vescovi che accompagna il suo provvedimento, sottolineando che “l’intento pastorale dei miei Predecessori” – Giovanni Paolo II prima e Benedetto XV poi – è stato “spesso gravemente disatteso”.

Era “una possibilità offerta da san Giovanni Paolo II e con magnanimità ancora maggiore da Benedetto XVI al fine di ricomporre l’unità del corpo ecclesiale nel rispetto delle varie sensibilità liturgiche” ma “è stata usata – sottolinea il Santo Padre – per aumentare le distanze, indurire le differenze, costruire contrapposizioni che feriscono la Chiesa e ne frenano il cammino, esponendola al rischio di divisioni”.

D’ora in poi chi vorrà celebrare con il rito pre-conciliare dovrà rivolgersi al vescovo che verificherà che questo non sia lo strumento per porsi contro le novità del Concilio Vaticano II. In ogni caso niente latino per le letture.