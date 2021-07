Sunia, Agata Palazzolo la nuova segretaria

CATANIA – Agata Palazzolo è la nuova segretaria del Sunia di Catania, il sindacato degli inquilini. Succede a Giusi Milazzo, la quale manterrà la carica di segretaria regionale e di componente della segreteria nazionale.

L’elezione di Agata Palazzolo è avvenuta giovedì nel salone Russo di via Crociferi, in accordo con la Camera del lavoro e con la Cgil nazionale. Erano presenti anche il segretario generale del Sunia nazionale, Stefano Chiappelli e il segretario organizzativo della Camera del lavoro, Pippo Glorioso.

La neo segretaria è dipendente del SUNIA dal 1981 e nel corso degli anni ha ricoperto incarichi importanti sia nell’ambito delle commissioni per l’assegnazione degli alloggi popolari, sia nella commissione per la graduazione degli sfratti fino a quando è rimasta in attività. Ha seguito l’attività di consulenza sulle locazioni private e sui condomini e ha coordinato l’attività degli uffici del Sunia.

“Il nuovo impegno che mi accingo ad affrontare mi chiama a nuove responsabilità in una città dove l’emergenza sfratti, soprattutto in questa fase di pandemia, è davvero allarmante e dove non sempre la casa viene considerata un diritto per tutti – ha detto Palazzolo – Ringrazio Giusi Milazzo per l’energia e la determinazione che ha usato in questi lunghi anni di battaglie per i diritti”.

“Lascio il Sunia di Catania in ottime mani. L’esperienza , la preparazione e le capacità relazionali di Agata Palazzolo sono riconosciute da tutti, sia nell’ambito del settore dell’edilizia pubblica sia in quello dell’edilizia privata e dei condomini. Instancabile lavoratrice. affronta le difficoltà con serenità e determinazione. Proprio quello che ci vuole in un momento storico così delicato”, ha commentato Giusi Milazzo.