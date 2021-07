Vicolo Gaffi, primo sì alla pedonalizzazione

PALERMO – È stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal vicepresidente Antonio Nicolao, che ha raccolto le lamentele di alcuni residenti e ha chiesto la pedonalizzazione di vicolo Gaffi, ed eventualmente il posizionamento all’inizio del vicolo di un posto riservato ai disabili con regolare pass.

“Adesso l’assessore Giusto Catania – aggiunge Nicolao – recepisca la delibera di pedonalizzazione votata dalla prima circoscrizione”.

Una situazione paradossale quella del vicolo Gaffi, traversa di via Maqueda, che pur essendo presenti i cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata e il cartello di divieto di accesso escluso i mezzi di soccorso, il vicolo viene utilizzato come parcheggio.

La presenza delle auto servizio rende quasi impossibile lo spazzamento agli operatori della Rap.

“Adesso auspico – conclude Nicolao che l’assessore alla mobilità – disponga attraverso una ordinanza il cambio della tipologia del vicolo trasformandolo in area pedonale vista anche la tipologia dello stesso che per la sua ristrettezza nella parte finale non permette il transito veicolare”.