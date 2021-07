Bambini intubati, Musumeci: “Mi scuso, ma i no vax…”

“Le mie parole al Corsera a qualcuno potranno apparire inopportune. E di questo mi scuso con i genitori di quel bambino, al quale auguro con tutto il cuore una pronta guarigione. Ma nessuno più di me, in questa vigilia di una nuova fase di ripresa del contagio, vorrebbe che ogni esperienza, anche la più triste, possa servire da deterrente per i no vax irriducibili. Nel rispetto, s’intende, della libera scelta di ogni cittadino”.

E’ un messaggio del presidente Nello Musumeci, inviato a LiveSicilia.it, che segna un punto nel campo del rispetto di cui non dubitavamo.

Che cosa è successo. Il presidente, parlando con il ‘Corriere della sera’ dei bambini intubati a Palermo, aveva riferito dei genitori no vax di uno dei due piccoli. Abbiamo dato la notizia. E abbiamo espresso il nostro parere sulle parole che, involontariamente, possono ferire.

La vicinanza, che davamo per scontata, è stata resa esplicita con una successiva integrazione del presidente. Ne diamo notizia. E gliene diamo atto, come è giusto che sia.