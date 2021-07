D’Agostino: “Avrei suggerito a Lucca di rimare al Palermo”

Il prossimo anno il Palermo si troverà di fronte Gaetano D’Agostino, palermitano doc e allenatore della Vibonese. Il tecnico sta per tornare nel Girone C dove ha già allenato la Virtus Francavilla.

Il nuovo allenatore della Vibonese non nasconde la voglia di poter allenare la squadra della sua città un giorno: “Se dovesse chiamare il Palermo sarebbe difficile dire di no”. D’Agostino si è anche voluto complimentare con la dirigenza che ha puntato su Filippi: “Hanno visto il quotidiano e capito che Filippi era l’uomo adatto in quel momento. Hanno fatto bene a premiarlo”.

Il nuovo allenatore della Vibonese conosce bene l’attaccante del Palermo Andrea Saraniti per averlo allenato alla Virtus Francavilla e adesso è in uscita dai rosanero: “Era un Andrea diverso, aveva voglia di consacrarsi e mi ha dato soddisfazioni. La punta deve fare gol e lui, forse, ha pagato il peso di doverli fare per la squadra della sua città”.

In uscita dal Palermo c’è anche Lorenzo Lucca, che sta per firmare con il Pisa: “Il mio consiglio – ha concluso D’Agostino – sarebbe stato quello di fare un altro anno a Palermo. Se un 2000 fa il primo anno da professionista vuol dire che ancora non è pronto, altrimenti sarebbe già in B o in A. Ha tutto per diventare forte, ma averi suggerito un altro anno in un posto che conosce”.