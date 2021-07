Giuseppe Conte torna in campo: cosa ne pensate? VIDEO

Giuseppe Conte torna in campo e presenta su Fb il nuovo Statuto del M5S che verrà votato dalla base il 2-3 agosto e che fissa, tra l’altro, i ruoli del Presidente e del Garante.

Il discorso

“È finalmente arrivato il momento – dice Conte – tanto atteso: il Movimento 5 Stelle riparte, con nuovo slancio e nuova forza.Sono stati mesi difficili, lo sappiamo. Abbiamo tutti vissuto momenti di smarrimento, di stanchezza. Ma abbiamo saputo superarli, lasciandoceli alle spalle”.

L’ex presidente del Consiglio rilancia: “Ora possiamo ripartire, spinti da quel vento che per il M5S soffia ancora: è il vento delle battaglie che verranno, quelle ancora da vincere, il vento che spazza via nubi e incomprensioni”.

Gli appuntamenti

Conte, che rilancia e blinda le riforme dei 5S, lunedì vedrà Draghi per aprire un confronto sul testo Cartabia che cambia il processo penale, sul quale aveva espresso perplessità. Intanto, continua il braccio di ferro Lega-Pd sul ddl Zan. Salvini si appella ancora a Letta perché si apra una trattativa, ma i Dem non mollano: “La Lega non è credibile”.

Letta, che ufficializza la sua candidatura a Siena per le suppletive, invita Salvini a vaccinarsi anche “per dare il buon esempio”.