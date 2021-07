PALERMO – Stamattina, dalle 4 fino all’alba, un intenso temporale ha travolto la città di Palermo, provocando non pochi disagi. La circonvallazione di Palermo, nella carreggiata in direzione Catania all’altezza del sottopasso di viale Lazio, è rimasta chiusa per via del fango che ha invaso la sede stradale.

Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco, che sono stati chiamati a risolvere diverse situazioni critiche in viale Regione Siciliana, via Imera, piazza Indipendenza e a Bagheria. Per liberare gli automobilisti sono intervenuti a supporto i sommozzatori, i pompieri del reparto fluviali e un mezzo anfibio.

“Oggi è entrato in funzione a Palermo per la prima volta dopo un importante fenomeno temporalesco, il sistema Early Warming, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e installato da Amap dopo il violento nubifragio che a luglio dell’anno scorso aveva allagato i sottopassaggi della città. Grazie al sistema di alert, collegato alle sale operative, la Protezione civile del Comune, la Polizia Municipale, Rap e Reset sono intervenute tempestivamente chiudendo la viabilità ed evitando, dunque, situazioni di pericolo”. Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando. Il sistema è sempre in funzione ed è possibile monitorarlo registrandosi all’app Amap Early Warming. “Dopo l’alluvione del 2020, grazie all’aiuto di Amap, lo scorso ottobre è stata messa a punto questa tecnologia che oggi si è rivelata fondamentale. Ringrazio Amap per il lavoro svolto e tutte le maestranze che oggi sono intervenute preventivamente evitando più gravi conseguenze”, ha proseguito Orlando. “Il sistema Early warning installato da Amap nei cinque sottopassi della città e in altre zone più sensibili è entrato correttamente in funzione e tramite i collegamenti programmati ha permesso l’attivazione dei relativi alert presso le sale operative collegate. Che sono intervenute chiudendo la viabilità lì dove era necessario”, ha aggiunto l’amministratore unico di Amap Alessandro Di Martino.