PALERMO – Ventinove anni per ricordare quel terribile 19 luglio 1992 in cui persero la vita Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Lo facciamo ricordando il bisogno di verità e giustizia dopo tanti insopportabili depistaggi”. Oggi pomeriggio il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha partecipato all’evento, nell’ambito della commemorazione della strage di via D’Amelio, dal titolo ‘Il tempo che verrà tra memoria e futuro’, organizzato dal Centro Studi Paolo e Rita Borsellino. All’evento hanno partecipato tra gli altri, attraverso un video messaggio, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e con una lettera la senatrice a vita Liliana Segre.

“Facciamo memoria per affermare verità, giustizia e legalità dei diritti – ha aggiunto Orlando -. Domani in via Dpamelio ci sarà il mondo della scuola, poi in Cattedrale faremo memoria delle vittime della terribile strage e infine conferiremo alla polizia la cittadinanza del Comune di Palermo”.