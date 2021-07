Palermo, i tifosi incitano la squadra in partenza per il ritiro VIDEO

PALERMO – Il gruppo organizzato “Curva Nord 12” di tifosi del Palermo ha incitato la squadra rosanero prima della partenza per il ritiro estivo pre campionato. La rosa guidata dal tecnico Giacomo Filippi si recherà a San Gregorio Magno per preparare la stagione 2021/2022 di Serie C. La preparazione in Campania durerà dal 19 luglio al 2 agosto. I supporters, come mostrato dal profilo Instagram del club rosanero, hanno cantato cori e accesso fumogeni per salutare la squadra.

In programma alcune sfide per i siciliani: il Potenza ed il Monopoli le prime avversarie nelle partite amichevoli del Palermo durante il ritiro pre-campionato. I rosanero affronteranno la formazione lucana domenica 25 luglio alle ore 19.00 allo stadio “Viviani” di Potenza. Il match con il Monopoli, invece, è in programma giovedì 29 luglio alle ore 18.00 al campo sportivo di Villa d’Agri (PZ), sede del ritiro del club pugliese: questo test sarà connesso ad una attività benefica organizzata dalla squadra di casa. Nel corso della preparazione sono previsti altri test o allenamenti congiunti con altre formazioni prima del rientro in città della squadra rosanero.