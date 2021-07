Palermo Ladies Open, il programma della giornata

PALERMO – Ha preso il via sabato 17 luglio la 32^ edizione dei Palermo Ladies Open. Il torneo WTA 250 si svolge al Country Club del capoluogo siciliano e prevede un montepremi da 275 mila dollari. Nella giornata di ieri sono stati definiti alcuni verdetti durante le qualificazioni e in data odierna si svolgerà l’ultima giornata prima del via al tabellone principale.

Il programma del centrale inizierà alle 16 con Ruse-Rosatello, poi Di Giuseppe-Bassols Ribera, quindi (non prima delle 19) Papamichail contro la tedesca Gerlach (che ha avuto la meglio sulla Pigato), mentre sul campo 6 la Delai tenterà l’impresa contro la cinese Zheng.

Risultati Primo Turno Qualificazioni, sabato 17 luglio 2021

Duval (USA) vs [8] C. Rosatello (ITA) 4-6 6-4 5-7

L. Pigato (ITA) vs [5] K. Gerlach (GER) 5-7 6-7

[3] D. Papamichail (GRE) vs D. Spiteri (ITA) 3-6 7-5 6-2

[4] M. Di Giuseppe (ITA) vs Q. Gleason (USA) 6-1 6-3

[2] Q. Zheng (CHN) vs L. Chirico (USA) 6-2 6-0

[WC] M. Delai (ITA) vs [6] S. Murray Sharan (GBR) 2-6 6-3 6-2

[1] E. Ruse (ROU) vs J. Jebawy (GER) 6-1 6-3

[WC] F. Bilardo (ITA) vs [7] M. Bassols Ribera (ESP) 0-6 1-6

Programma Secondo Turno Qualificazioni, domenica 18 luglio 2021

CENTRE COURT starts at 04:00 PM

[1] E. Ruse (ROU) vs [8] C. Rosatello (ITA)

[4] M. Di Giuseppe (ITA) vs [7] M. Bassols Ribera (ESP)

NB 7:00 PM [3] D. Papamichail (GRE) vs [5] K. Gerlach (GER)

COURT 6 starts at 05:30 PM

[2] Q. Zheng (CHN) vs [WC] M. Delai (ITA)