Palermo Ladies Open, risultati del secondo turno di qualificazione

PALERMO – Rimane immutata la pattuglia azzurra nel tabellone principale dei 32^ Palermo Ladies Open. Nessun “rinforzo” è arrivato dalle qualificazioni con Delai, Rosatello e Di Giuseppe fermate al secondo ed ultimo turno.

Camilla Rosatello (369 del ranking) ha racimolato un solo game contro Elena Gabriela Ruse che, dopo la vittoria nel WTA 250 di Amburgo, si qualifica a vele spiegate candidandosi, anche, al ruolo di outsider. “Non voglio pensare più a quanto successo ad Amburgo – ha detto la tennista romena, n. 133 della classifica mondiale – è una vittoria di una settimana fa e sono molto contenta. Ma a Palermo tutti i match sono importanti e non è così facile vincere un WTA senza molta esperienza, e non ne ho molta per il momento. Al momento voglio solo concentrarmi partita per partita”.

Disco rosso anche per la diciottenne Melania Delai (596) che ha potuto ben poco contro la coetanea cinese, Qinwen Zheng (169), mentre ci si attendeva di più da Martina Di Giuseppe (212) che si è fatta sorprendere con un doppio 7-6 dalla spagnola Marina Bassols Ribeira (291).

Risultati Secondo turno di qualificazione

Domenica 18 luglio 2021

CENTRE COURT

[1] E. Ruse (ROU) vs [8] C. Rosatello (ITA) 6-1 6-0

[4] M. Di Giuseppe (ITA) vs [7] M. Bassols Ribera (ESP) 6-7 6-7

[3] D. Papamichail (GRE) vs [5] K. Gerlach (GER)

COURT 6

[2] Q. Zheng (CHN) vs [WC] M. Delai (ITA) 6-2 6-1