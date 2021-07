Palermo, sono 27 i convocati per il ritiro a San Gregorio Magno

CALCIO - SERIE C

Domani al via gli allenamenti precampionato per i rosanero

PALERMO – Sono 27 i calciatori convocati dal Palermo per il ritiro di San Gregorio Magno. I rosanero oggi lasceranno il capoluogo per raggiungere la Campania dove sotterrano gli allenamenti precampionato. L’elenco prevede:

Portieri: Massolo, Misseri, Pelagotti.

Difensori: Accardi, Almici, Bubacarr, Buttaro, Crivello, Doda, Giron, Lancini, Marconi, Mauthe, Peretti, Somma.

Centrocampisti: Broh, De Rose, Luperini, Odjer, Valente.

Attaccanti: Corona, Floriano, Kanoute, Lucca, Saraniti, Silipo, Soleri.

In lista, quindi, anche Crivello, Somma, Broh e Saraniti che non rientrano più nei piani tecnici, ma anche Lucca che è in partenza e mancano veramente gli ultimi dettagli prima della cessione al Pisa.

Durante questa permanenze in Campania i rosanero effettueranno almeno due amichevoli. Il 25 luglio, allo stadio Viviani, affronteranno il Potenza, mentre il 29 al campo sportivo di Villa d’Agri (PZ), i rosa affronteranno il Monopoli.