Pallavolo Sicilia Catania, nuova direzione tecnica e direttore sportivo

Prende forma il nuovo progetto Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania per la Serie A2 femminile Credem Banca 2021/2022. Il club etneo si assicura la direzione tecnica di Mauro Chiappafreddo e affida la composizione del nuovo roster ufficiale a Luca Berti.

Due innesti che testimoniano il desiderio di poter costruire su basi solide un organico promettente e di livello. Chiappafreddo – originario di Amelia – è reduce dall’esperienza al Cus Torino proprio in A2 e annovera un curriculum di tutto rispetto. Pallavolo Scandicci, Soverato, Modena, Villa Cortese e ancora Santa Croce, Piacenza, Perugia (dove da vice si assicura una Supercoppa italiana e una Champions League nel 2008) e Spoleto. Esperienze che, unite ad un massiccio impegno, lo hanno consolidato tra squadre di club nel movimento pallavolistico femminile.

“Sono contento ed emozionato – esordisce il nuovo direttore tecnico del progetto Serie A2 – felice di essere in questa terra, patria della cultura sportiva e non solo. Ho voglia di far bene, ho l’importante responsabilità di riportare la pallavolo di livello qui a Catania. Io mi aspetto una squadra affamata, che abbia voglia di onorare la città e gli sforzi della società, chiederò energia e volontà”.

Medesimo spirito ed una carriera spesa nello sport per Luca Berti, che arriva in Rizzotti Design consapevole di costituire un progetto nuovo ed entusiasmante: “E’ una sfida importante per una città che ha avuto un passato eccezionale. Sentiamo la responsabilità e per questo sono venuto con grandi stimoli e desiderio di far bene. La squadra prende forma, la A2 è un torneo duro, un campionato difficile, sarà necessario arrivare pronti all’inizio del campionato, facendo attenzione all’amalgama della squadra. Partiamo a fari spenti e con grande spirito di lavoro, perché il lavoro che produce risultati”.

A lavorare sinergicamente con coach Chiappafreddo e il diesse Luca Berti ci sarà Ernesto D’Agata nella nuova veste di direttore generale. Nei prossimi giorni sarà reso noto il restante staff tecnico ed il nuovo roster che disputerà

il campionato di Serie A2.