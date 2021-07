“Abbiamo intercettato 81 varianti tra le quali l’Alfa, la Beta, la Gamma e la Delta che si sono discostate con diverse mutazioni dal ceppo originario, il cosiddetto ceppo B, il primo visto in Italia a marzo 2020, che a sua volta veniva dalla Cina”. Così Andrea Ballabio, direttore del Tigem, l’istituto di Telethon con sede a Pozzuoli, genetista medico, in una intervista al ‘Corriere della Sera’.

Ballabio sta seguendo l’evoluzione del virus pandemico da quando è comparso in Italia, nel marzo 2020. “Non faccio l’epidemiologo né l’immunologo, quindi non mi azzardo a mettere bocca in valutazioni al di fuori delle mie competenze. Occorre monitorare attentamente le varianti, ma non credo assolutamente che la situazione evolverà come l’estate scorsa. Oggi ci sono vaccini e inoltre le mutazioni del virus lo stanno rendendo più trasmissibile, non più aggressivo”.



E alla domanda sul perché sia fondamentale vaccinarsi per frenare la smania del virus di variare, risponde: “I cambiamenti che favoriscono il virus vengono selezionati dall’ospite, dal bersaglio, in questo caso le cellule umane. Il virus ci sfrutta, in un certo senso. Infettandoci capisce quali sono i nostri punti deboli e si modifica per colpirci meglio. Non dobbiamo offrirgli questa opportunità. Facendoci trovare immuni lo battiamo sul nascere evitando che si moltiplichi e, moltiplicandosi, commetta degli errori di copiatura, dando vita a varianti alcune delle quale gli conferiscono qualche vantaggio”.