Aggredisce l’anziana madre che si frattura due costole

CATANIA – Un uomo di 42 anni e’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce a Catania dalla Polizia di Stato dopo che in stato di alterazione psicofisica per uso di alcol e droga, durante una banale discussione in casa ha aggredito l’anziana madre procurandole la frattura di due costole ed altre lesioni che le sono valsi una prognosi di 30 giorni. Il figlio ha spintonato violentemente la donna, che andava sbattere contro una porta a vetri, infrangendola mentre il figlio continuava a minacciare la donne danneggiando varie suppellettili dell’abitazione. Il 42enne e’ stato rinchiuso nella casa circondariale Piazza Lanza a disposizione dell’autorita’ giudiziaria. (ANSA).