Akademia Sant’Anna: confermata Ambra Composto

Ambra Composto, centrale classe ’87, per la seconda stagione consecutiva giocherà in riva allo Stretto indossando la maglia di Akademia Sant’Anna. Determinazione, esperienza e tanti punti al servizio della squadra sono le caratteristiche della grintosa palermitana che non hanno lasciato dubbi alla dirigenza di Akademia nel puntare su di lei anche per la prossima avventura in B1.

Dopo un paio di stagioni con la maglia di Aragona la Composto approda alla corte di Gagliardi e sin da subito per lei è piena sintonia con lo staff tecnico e con tutto l’ambiente Akademia. Una stagione in crescendo con prove superlative, tante gare giocate ed uno score personale di 160 punti all’attivo ma soprattutto un grande attaccamento alla maglia, fattori che le sono valsi la piena fiducia nel proseguire l’avventura tra le fila della Società di Fabrizio Costantino.

“Ho scelto di restare a Messina senza pensarci nemmeno un secondo – queste le prime parole della Composto al momento della conferma – Per me era impensabile trovare di meglio: un progetto, una famiglia ed un posto dove si lavora per bene. Sono felice della squadra che la società sta mettendo in piedi, non vedo l’ora di ricominciare a lavorare con tutti e di dare il massimo anche quest’anno”.