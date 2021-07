Asd Taormina: allenamenti condivisi per formare squadra del settore giovanile

Due gironi per creare la formazione under 15 e under 17

L’Asd Città di Taormina comunica che giovedì 22 e venerdì 23 luglio 2021, al Bacigalupo di Taormina e al Garden Sport di Mili Marina, si terranno due diversi allenamenti condivisi utili alla formazione delle squadre del settore giovanile biancazzurro in vista della stagione sportiva 2021/2022.

Giovedì 22 luglio, al Bacigalupo di Taormina alle 16,00, è in programma il raduno valido per la formazione dell’Under 15 regionale, riservato ai nati negli anni 2007 e 2008; a seguire, alle 18,00, scenderanno in campo i 2005 e 2006 che saranno valutati per l’Under 17.

Programma che sarà ripetuto secondo le stesse modalità anche venerdì 23 luglio al Garden Sport di Mili Marina: alle 16,00 toccherà ai 2007 e 2008; alle 18,00 ai 2005 e 2006.

Agli allenamenti condivisi aperti ai giovani calciatori, saranno presenti gli staff tecnici della prima squadra e dell’intero settore giovanile del Città di Taormina. A supervisionare le operazioni il Responsabile del settore giovanile biancazzurro Nicola Spanò.

I candidati dovranno comunicare la propria partecipazione agli allenamenti condivisi contattando Nicola Spanò al 345627253 o Filippo Viscuso, Collaboratore organizzativo del settore giovanile, al 3492667874, oppure inviando un’email all’indirizzo [email protected] all’attenzione del Segretario generale Gaetano La Versa.

È necessario presentarsi ai campi sportivi Bacigalupo e Garden Sport muniti di documento di riconoscimento e certificato medico in corso di validità che attesti l’idoneità all’attività sportiva agonistica. Gli allenamenti condivisi verranno organizzati nel rispetto del Protocollo Sanitario e i genitori dei giovani atleti firmeranno la normativa imposta dall’emergenza legata al Covid-19. Non sarà consentito l’utilizzo delle docce e si consiglia di munirsi di bottiglia d’acqua o borraccia personale.