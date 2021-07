Azionariato popolare, Palermo FBC 1900 invia proposta a Mirri

"Siamo in attesa che anche il presidente si esprima nel crederci e che la società sia pronta per iniziare"

PALERMO – L’associazione PALERMO F.B.C. 1900 – Supporters Trust ha diramato un comunicato dove viene evidenziato che è stata inviata una proposta al presidente del club rosanero Dario Mirri in merito all’azionariato popolare.

“Noi ci siamo!! Siamo disponibili nel voler rafforzare e sostenere il nostro Palermo. Vogliamo attivare e condividere un circuito positivo di cittadini e tifosi, insieme uniti e compatti a sostegno del nostro Club.

Vogliamo ripeterci in premessa, a riconferma di questo nostro proposito già espresso, dopo aver già formalizzato la nostra proposta di azionariato popolare a Palermo FC, come da intese raggiunte nel corso dell’incontro del 1° luglio scorso. Al contempo, stiamo già proseguendo nel processo di costruzione della rete di tifosi, matura e disposta a sostenere economicamente la squadra: in questi ultimi giorni abbiamo già raccolto un più che discreto numero di adesioni alla partecipazione da parte di tanti supporters rosanero.

Il primo presupposto, fondante, consiste nel riconoscimento di Palermo FBC 1900 Supporters Trust in quanto unico soggetto con cui condividere il percorso di costruzione necessario, da parte di Palermo F.C. Per questo, torniamo a confermare che siamo pronti a svolgere il nostro ruolo, se la società vorrà fare la sua parte fondamentale. L’insieme dei tifosi attivi e partecipativi ha bisogno di costituirsi in un solo soggetto che sia di tutti, su cui trovare unica identità.

Attendiamo quindi il segnale chiaro che questa società creda fermamente nel percorso proposto, nell’obiettivo da raggiungere e si esprima vogliosa di condividerlo con noi: Palermo FBC 1900 Supporters Trust contenitore unico di tutti i tifosi e sostenitori attivi, che parteciperanno alla costruzione del futuro del nostro Palermo.

Abbiamo richiesto di formalizzare il tutto in un prossimo incontro a brevissimo termine, con cui ci auguriamo di condividere con questa società l’apertura ad un modello di azionariato popolare ispirato al Futbol Club Barcelona, con un occhio attento alla realtà dei club tedeschi ed ai tanti percorsi attivi in Italia ed Europa.

I soci devono potere partecipare alla vita sociale del CLUB. Abbiamo certezza che la nostra proposta sia nell’interesse del futuro del nostro Palermo. Per come ci auguriamo, raggiungendo l’intesa, potremo avviare il percorso al meglio e i numeri attesi potranno diventare significativi. Per realizzare un sogno, occorre innanzitutto crederci. Noi ci crediamo. Siamo in attesa che anche il Presidente si esprima nel crederci e che la società sia pronta per iniziare”.