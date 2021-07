Catania, Andrea Sala firma per un anno

CATANIA – Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Sala, nato a Saronno (Varese) il 16 settembre 1993. In avvio di carriera, il portiere lombardo ha vinto da titolare uno scudetto Primavera con l’Inter e nel 2012/13 ha conquistato una promozione in Prima Divisione con l’Aurora Pro Patria, collezionando 11 “clean sheet” nell’arco delle 27 gare disputate. Sala ha vissuto successivamente 4 stagioni in Serie B con la Ternana e dal 2016 ad oggi, con le maglie della Reggina, della Sambenedettese, del Rimini e dell’Arezzo, ha collezionato 98 presenze in terza serie.

L’estremo difensore esprime grande entusiasmo: “Sono fiero di aver ricevuto questa prestigiosa chiamata e grato al Catania: non ho avuto alcun dubbio ed era impossibile dire di no, considerando l’importanza della piazza e della società. Conosco il calore della tifoseria rossazzurra e il suo legame con la squadra, unico. Sarà una sfida molto stimolante, la affronterò con professionalità e con la massima determinazione, consapevole di avere una grande opportunità ed intenzionato a sfruttarla al meglio. Raggiungerò i compagni in tempo per l’inizio del ritiro, non vedo l’ora di scoprire Torre del Grifo e vivere la mia nuova realtà calcistica”.

Il neo-rossazzurro ha sottoscritto un contratto annuale, con opzione a favore del nostro club per la stagione 2022/23.