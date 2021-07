Conte: “A Draghi ho ribadito sostegno da parte del M5S”

"Daremo il contributo per velocizzare i processi ma saremo molto vigili nello scongiurare soglie di impunità"

ROMA – Durato poco più di un’ora l’incontra tra il Premier Mario Draghi e il suo predecessore Giuseppe Conte. “E’ stato un incontro cordiale e proficuo – ha dichiarato Conte. Ho ribadito e anticipato il pieno sostegno del M5S al piano vaccinale e alla politica sanitaria”.

L’ex Premier ha anche ribadito l’appoggio da parte del M5S sulla giustizia: “Daremo il contributo per velocizzare i processi ma saremo molto vigili nello scongiurare soglie di impunità. Ho assicurato l’atteggiamento costruttivo da parte del Movimento. Anche durante i lavori parlamentari daremo il nostro contributo per migliorare e velocizzare i processi. Il governo ha a cuore tempi rapidi ma c’è una dialettica parlamentare. Non abbiamo parlato di fiducia ma di eventuali interventi che possano migliorare il testo”.

“Il Ddl Zan – ha concluso Conte – è una legge che ha il nostro appoggio”.