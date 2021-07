Corradi (Trenitalia): “Ben venga il Green pass sui treni”

“Ben venga green pass sui treni” lo ha affermato, Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, nel corso della cerimonia che si è svolta alla stazione ferroviaria di Villagonia per la consegna di due nuovi treni “Pop”, acquistati dal governo Musumeci per rinnovare il materiale rotabile dell’Isola. Saranno così ben 19 i treni di ultima generazione già operativi in Sicilia, sui 21 da consegnare in totale.

Alla cerimonia ha preso parte anche l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. Durante la cerimonia si è tenuta, inoltre, la presentazione di alcuni dei servizi estivi voluti dal governo regionale per sostenere la mobilità turistica e la ripresa in Sicilia. Taormina line, che prevede linee aggiuntive già attive tra Catania, Taormina e Letojanni; Taormina link, il collegamento diretto fra la stazione e il centro di Taormina, grazie all’accordo con la società Asm; Etna link: nuovo trasporto combinato treno + bus per raggiungere la località turistica di Piano Provenzana, sul versante nord dell’Etna, dalla stazione di Giarre-Riposto.