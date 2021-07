FC Messina, possibili partite casalinghe a Potenza o a Cosenza

MESSINA – L’FC Messina si sta adoperando per presentare tutta la documentazione necessaria per l’eventuale “sostituzione” in Serie C dopo l’esclusione del Gozzano. Entro il 21 luglio dovranno essere presentate le pratiche, solo così potrà essere presente la quarta squadra siciliana nel girone C di Lega Pro, nonché la seconda compagine di Messina dopo la promozione dell’ACR.

Uno degli intoppi che potrebbe causare problemi al club peloritano è quello che riguarda lo stadio. Il “Franco Scoglio”, infatti, sarà inagibile fino alla metà di agosto, di conseguenza sarà necessario segnalare un impiato sportivo “di riserva” per le partite casalinghe dei giallorossi. In Sicilia, però, escluse Palermo e Catania, non ci sono campi agibili e a norma per la terza divisione italiana.

Due soluzioni, così come riporta “Messinasportiva.it”, potrebbero riguardare città come Cosenza e Potenza. Per la prima sarebbero già stati avviati dei contatti, per la seconda si attendono ancora inidicazioni dall’amministrazione comunale. L’FC Messina, dunque, potrebbe giocare alcuni match casalinghi in Calabria o in Basilicata.