Filippi: “Lucca in permesso, Fella giocatore forte”

SAN GREGORIO MAGNO (SA) – E’ cominciato oggi il ritiro pre campionato per il Palermo, che ha raggiunto San Gregorio Magno, dove resterà fino al prossimo 2 agosto.

“Veniamo da una settimana di pre ritiro e i ragazzi si sono fatti trovare bene. Hanno tutti svolto il programma inviato per arrivare con una buona condizione. Siamo qui con 27 giocatori. Mi premeva riprendere con tutti gli effetti della scorsa stagione. E’ anche naturale che manca qualcosa in avanti e in mezzo al campo; la società sa cosa ho chiesto, siamo sempre in totale accordo con il direttore e ci aggiorniamo su tutto quello che ho chiesto. Ho preteso giocatori di massima disponibilità, con voglia di stupire, se non c’è voglia di giocare e mettersi in mostra è inutile far parte di questo gruppo”. Esordisce così in conferenza stampa il tecnico rosanero Giacomo Filippi, che mette subito i puntini sulle i e fa capire che tipo di stagione si aspetta dai suoi calciatori.

“Trovo un gruppo che ha voglia, un clima disteso. Un gruppo che non lesina attenzione, anzi è sempre lì in silenzio a lavorare. Devo dire che fino ad oggi ho trovato la giusta intesa e la giusta armonia. Quando si lavora bisogna chiudere i rubinetti e pensare al campo. fuori possono anche divertirsi e liberare le testa”.

In casa Palermo ci sono ben quattro elementi che sono in partenza e si tratta di Somma, Crivello, Broh e Saraniti. Questi quattro calciatori sono andati in ritiro, ma per Filippi non è un problema: “Si svolgerà tutto in maniera naturale. Ho parlato con loro quattro e detto che sono scelte che l’allenatore deve fare. Se consideriamo il finale di stagione, loro sono ragazzi che hanno trovato poco spazio. Chiedo rispetto e saranno rispettati. Non è una situazione comoda e lo so perché da calciatore mi sono trovato in questa condizione”.

Il calciomercato del Palermo sarà anche in entrata perché mancano diversi elementi: “La squadra ancora non è completa, oggi c’è una base di partenza forte e collaudata. I numeri hanno detto che è arrivata al settimo posto, per incrementare e alzare l’asticella serve altro. Mi aspetto ancora gli elementi che abbiamo concordato, sono sicuro che arriveranno quando ci sarà la possibilità. La base è pronta ed è forte. Per competere per il vertice serve altro. Fella? Quando arriverà lo accoglieremo a braccia aperte. E’ un giocatore importante, ma al momento non è qui con noi”.

“Il campionato di C, in particolare il nostro girone, è sempre stato un campionato ostico pieno di città con una storia precisa. Ci sarà da lottare con squadre blasonate. Oggi quello che posso garantire è che lotteremo partita dopo partita, per ambire alla vetta ci manca qualcosa ed è quello che ricercheremo e stiamo cercando di andare ad individuare senza sbagliare”.

Uno dei calciatori destinati a salutare è Lucca, che è ad un passo dal Pisa: “Oggi è in permesso – ha dichiarato Filippi -, però fin quando non lo danno per ufficiale non mi sento di dire che va via. dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, se dovesse andare via è normale che deve essere un giocatore con la stessa caratura. Non dico uguale perché abbiamo Soleri che ho chiesto io. E’ inutile andare a fare delle previsioni su cose che non sono certe”.

“I nuovi – ha continuato il tecnico – si sono integrati bene. Il merito di chi c’era ma anche anche loro. Stanno lavorando bene. Il modulo di partenza sarà lo stesso. La cosa fondamentale è che ripartiamo dagli stessi elementi che hanno concluso il campionato. In base a come si svilupperà il mercato si può trovare qualche variante tattica”.

Dopo l’addio al calcio giocato da parte di Santana il Palermo dovrà cercare un nuovo capitano, ma per Filippi non ce ne sarà uno solo: “Lo scorso anno c’erano Accardi, Floriano, De Rose che è un leader anche senza la fascia. Ci sono giocatori che possono ricoprire questo ruolo. Viene affidata in maniera naturale senza o che sia io ad indicare. Sarà fatto tutto con la massima tranquillità”.

“E’ normale che prima abbiamo la squadra al completo meglio si può lavorare e meglio si può riuscire ad imbastire la nostra idea – ha concluso Filippi -. Sappiamo pure che il mercato non è semplice”.