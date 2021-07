Letta: “Musumeci è inadeguato” VIDEO

PALERMO – Iniziano da Palermo le giornate delle Agorà democratiche del Partito Democratico. Ad inaugurare i primi lavori, dedicati al tema della legalità, è il segretario del partito Enrico Letta. Il leader del Pd, tra l’altro, ha mosso dure critiche al governo regionale guidato da Nello Musumeci, ha rilanciato le preoccupazioni per il dissesto finanziario dei Comuni siciliani e per il lavoro. “Parte da Palermo un grande percorso di democrazia partecipativa che durerà fino alla fine dell’anno. Oggi – ha spiegato Letta – é la prima delle pre Agora e si inizia con il tema della legalità e da Palermo perche é un giorno particolare.”Il Segretario del Partito Democratico si è intrattenuto con i parlamentari del gruppo all’Ars, presente anche il neo iscritto e sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

“Abbiamo parlato con i sindacati della questione drammatica del lavoro. Sia del lavoro che c’è e da difendere, ma anche delle nuove iniziative da mettere in campo. La via maestra è l’apprendistato. “Con i parlamentari regionali e con i sindaci – ha continuato- si è parlato del dissesto dei comuni siciliani, che rappresenta un’emeregenza nazionale. Voglio lanciare un appello al governo nazionale, che si sta occupando di questo tema. Il Pnrr è la grande occasione per il rilancio del paese e del Mezzogiorno, ha alcune condizioni perché possa essere applicato. Una condizione è che i Comuni funzionino, perché se gli enti locali sono al dissesto non c’è possibilità alcuna.”

“Un’altra condizione è quella della riforma della giustizia. Ho letto che l’incontro tra Draghi e Conte è stato positivo e me ne rallegro, perché la riforma va portata avanti rapidamente.”Il segretario del Pd è intervenuto anche sulle dichiarazioni del ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi sull’obbligo vaccinale per gli insegnanti. “Mi rallegro delle parole del ministro. L’affresco dato dall’Invalsi, obbliga tutti a uno scatto, all’impegno che l’anno prossimo non ci sarà la Dad. Deve essere una priorità, in sicurezza per insegnanti e ragazzi. Le vaccinazioni non sono un optional. É irresponsabile l’atteggiamento di Salvini che ride e scherza sulle vaccinazioni, non si scherza con la salute degli italiani. Invitiamo il governo a prendere le iniziative piú stringenti possibile e ribadiamo che la priorità è il rientro a scuola. ProsperoEnrico Letta ha affrontato anche il caso della commerciante minacciata per le sue posizioninsui vaccini. “É necessario – ha spiegato- dare un quadro di certezze ai cittadini e agli esercenti. Si mettano in campo regole stringenti e che siano assolutamente basate sulla necessità di salvaguardare la salute. La cosa peggiore da fare è lasciare un limbo nel quale ognuno interpreta come crede.” Toccato anche il tema delle elezioni amministrative e della candidatura alla presidenza della Regione. Duro il giudizio, infine, sulla presidenza di Nello Musumeci. “Stiamo affrontando – ha detto il segretario – con grande impegno le elezioni amministrative dell’autunno, che saranno elezioni importanti anche in Sicilia. La Regione Siciliana ha bisogno di una svolta perché la gestione, a partire dall’emergenza Covid, è stata di una inadeguatezza totale. Il nostro é un giudizio molto negativo. Metteremo in campo la proposta piú autorevole e forte. In questo senso vogliamo allargarci e allargare la nostra coalzione. Le Agorà democratiche sono rivolte a tutti coloro che vogliano costruire insieme a noi un quadro nuovo per il futuro della Regione, di questa terra così fondamentale e che ha vissuto anni di una palesemente inadeguata gestione politica regionale, che non ha fatto quello che doveva fare”.