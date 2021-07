Maturità, le ragazze del Sud hanno i voti più alti

CATANIA – In Italia il conseguimento del voto massimo all’esame di maturita’ si riscontra in modo particolare tra le ragazze del Meridione. L’indicazione sugli esiti dell’ultimo atto del secondo ciclo della secondaria giunge dall’iniziativa ‘100 alla Maturita”, realizzata dalla rivista specializzata ‘La Tecnica della Scuola, giunta quest’anno alla sua decima edizione: delle 456 segnalazioni di 100/100esimi giunte in questi giorni da tutta Italia, 328 sono state prodotte dalle ragazze contro 128 dai ragazzi. Quindi, in oltre due casi su tre il merito studentesco sembra parlare al femminile.

Si e’ riscontrato, inoltre, un boom di segnalazioni del massimo voto alla maturita’ prodotto nel Sud Italia: dalla Sicilia sono arrivate 162 adesioni; a seguire Abruzzo (66 partecipanti), Calabria (54), Campania (32) e Puglia (25). La prima regione del Centro-Nord e’ stata l’Emilia Romagna (con appena 21 segnalazioni), seguita da Lazio (19), Piemonte (19), Lombardia (18) e Veneto (11). Le restanti regioni invece’ si sono attestate sotto i 10 partecipanti.

“Si tratta di numeri, quelli delle regioni del Sud – afferma una nota de ‘La Tecnica della Scuola’ – che vanno nella stessa direzione dei dati ufficiali della maturita’ 2020 (con molti cento dal Meridione), ma in controtendenza con gli ultimi dati Invalsi, che registrano al Sud numerosi fallimenti, specie in relazione ai contesti socio-economici piu’ svantaggiati, in particolar modo nelle regioni che hanno attuato una politica scolastica di rigore sanitario,+ che ha portato alla DaD per lunghi periodi. Ci riferiamo, in particolar modo, alla Puglia e alla Campania”. (ANSA).