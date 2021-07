Olimpiadi di Tokyo, nuovo positivo al Covid: i casi salgono a 58

Nuova positività nel villaggio olimpico: un giocatore di beach volley della nazionale della Repubblica Ceca. Immediate le misure sul resto del team. Secondo gli organizzatori, i casi sono finora 58 su poco meno di 20mila persone arrivate a Tokyo, tra atleti e accompagnatori. I primi casi nel villaggio tra sabato e ieri, tre positivi nella delegazione sudafricana.

Intanto è caos su quanti hanno avuto contatti con i positivi: i 21 che hanno incrociato quelli nella nazionale di calcio

sudafricana potranno continuare a prepararsi – ha detto il Cio – ma non si può dare l’ok a quanti, come 8 britannici dell’

atletica, sono posti in isolamento dalle autorità giapponesi.