Pallavolo Sicilia Catania, progetto per la A2 pronto a partire

CATANIA – Sta per partire una nuova stagione. Con l’iscrizione ufficiale al campionato di Serie A2 femminile Credem Banca 2021/2022, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania guarda al prossimo futuro con un sorriso e con l’enorme smania di aprire un ciclo.

Gli innesti del direttore sportivo Luca Berti, la conferma di Ernesto D’Agata nel nuovo incarico di direttore generale e, ultimo in ordine di tempo, l’esperienza del nuovo direttore tecnico del progetto Serie A Mauro Chiappafreddo, identificano un progetto sviluppato per crescere progressivamente e, logicamente, stupire.



Serietà e sviluppo, fondamenta su cui poggia la nuova creatura di A2 del presidente Antonio Bonaccorso: “E’ una scommessa sulla città, il nuovo progetto nasce dal desiderio di dimostrare che Catania ha le risorse per ospitare pallavolo di alto livello e noi vogliamo regalare a questa città alti momenti di sport”.



Le ultime settimane sono state caratterizzate molteplici impegni e sacrifici, ma per garantire un degno ritorno in A, la compagine del presidente Bonaccorso è pronta a servirsi di un team di indiscutibile livello: “Ci siamo affidati a uomini di grande esperienza per questa nuova avventura – prosegue il presidente – Luca Berti è un diesse di spessore che vanta tanti anni da giocatore e da dirigente in un contesto importante come la Serie A, mentre coach Chiappafreddo è il profilo ideale per la direzione tecnica del nuovo progetto A2”.