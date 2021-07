Pregliasco: “Vaccini? Probabile ci sia bisogno di un richiamo”

“Sulla durata delle vaccinazioni non c’è chiarezza. Oggi si stima una protezione di 9-12 mesi. E’ probabile che sia necessario una dose di richiamo nel 2022, magari soprattutto per i soggetti più fragili e a rischio, questo con un vaccino aggiornato per le nuove varianti. E’ presumibile che si prediliga il vaccino a mRna”. Lo ha detto, in merito all’eventualità di una terza dose di vaccino anti Covid il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, membro del Cts della Lombardia, ai microfoni della trasmissione ‘Rotocalco 264’ su Cusano Italia Tv.