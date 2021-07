Tiro a segno nazionale, si assegna il titolo di campione regionale

Dopo lo stop dello scorso anno si assegnano nuovamente i titoli. In gara diversi atleti catanesi

Dopo il fermo dell’anno 2020, dovuto alla pandemia lo Sport riprende alla grande. Oggi in Italia, si conclude l’attività Regionale che porta tutti gli atleti ai Campionati Italiani di Tiro a Segno, massima manifestazione per tutti coloro che praticano questa disciplina. Quest’ultima gara è valida per l’assegnazione di “CAMPIONE REGIONALE 2021”.

Da diverse settimane con entusiasmo, seguiamo con attenzione i nostri tiratori nelle varie prove, incitandoli e motivandoli sempre a fare meglio. E’ stata, quindi, ESCLUSIVAMENTE seguita la nostra attività sportiva nella sua interezza dalle discipline ISSF alle NON ISSF, vediamo di analizzarle.

ISSF – INTERNATIONAL SHOOTING SPORT FEDERATION

Per l’aria compressa GIOVANI i nostri talenti hanno confermato, e stanno riscattando l’anno di fermo con delle ottime perfomance, dimostrato dal fatto che già il nostro Matteo D’Amico cat. Allievi ed i nostri Juniores Carla Consoli, Alexander Marchese, Amy Lee Marchese,Ginevra Raffino, Laura Monforte E Vanessa Pulvirenti, risultano già ammessi nelle loro specialità ai Campionati Italiani, a questi si aggiungeranno le Squadre. Si attendono solo le comunicazioni ufficiali che arriveranno nei prossimi giorni.

Per le specialità a Fuoco per i Seniores ed i Master ottime possibilità di ammissione per la squadra di Pistola ad Aria Compressa Master (over 50) ed nella Pistola Standard per Antonio Bruno a livello individuale.

NON ISSF

Per il Bench Rest continuano le vittorie ai massimi livelli, al momento i nostri Tiratori risultano tra i migliori a livello Nazionale con Emilio Pecora pluri medagliato.

Per il Tiro Rapido Sportivo si sono concluse le prove valide per l’ammissione ai Campionati Italiani. La Sezione di Catania porterà diversi atleti a Settembre a Bologna, sede dei Campionati.

La giornata di oggi assegna il titolo di “Campione Regionale 2021” primo titolo in ordine cronologico, prima dei Campionati Italiani ai seguenti tiratori catanesi: