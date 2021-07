Aricò e Ioppolo difendono Musumeci: “Inadeguato era Crocetta”

PALERMO- DB replica al segretario del Pd, Enrico Letta. “La Regione Siciliana una svolta già l’ha avuta e l’hanno voluta la maggioranza dei siciliani che hanno eletto Nello Musumeci presidente dopo la disastrosa parentesi del governo Crocetta a trazione Pd, quella sì palesemente inadeguata, fallimentare su tutti i fronti e che ha svenduto a Roma i diritti della Sicilia rinunciando a contenziosi miliardari”.

Lo affermano Gino Ioppolo e Alessandro Aricò, rispettivamente coordinatore regionale e capogruppo all’Ars di DiventeràBellissima, replicando al segretario nazionale del Pd, Enrico Letta. “Il modello di gestione amministrativa apprezzato dal Pd è forse quello di Leoluca Orlando, appena accolto come iscritto nonostante il disastro della sua attuale sindacatura a Palermo? Il governo Musumeci andrà avanti nel solco di quanto già fatto finora, privilegiando le politiche dello sviluppo, del sostegno alle imprese, del potenziamento delle infrastrutture e della Sanità, in primis con la lotta al Covid. Al Pd lasciamo volentieri il primato delle polemiche strumentali e l’assurda convinzione che la priorità per il nostro Paese sia rappresentata da provvedimenti come il Ddl Zan”.