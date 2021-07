Calcio inglese sotto shock, giocatore arrestato

La notizia è stata diffusa dai media inglesi, l'Everton sospende un tesserato per indagini di polizia in corso

Un calciatore della Premier League sarebbe stato arrestato venerdì scorso con l’accusa di pedofilia. Secondo quanto riportato oggi da alcuni media inglesi, il calciatore avrebbe 31 anni ma il suo nome non è ancora noto alla stampa.

Intanto, l’Everton ha comunicato di aver sospeso in via precauzionale un proprio tesserato coinvolto in un’indagine della polizia, anche se non sono stati forniti né il nome del giocatore coinvolto né altri dettagli sul caso. “Il club continuerà a supportare le autorità con le loro indagini e non rilascerà ulteriori dichiarazioni in questo momento” si legge nel comunicato diffuso dalla società inglese.

Secondo le prime indiscrezioni, una fonte interna alla polizia avrebbe rivelato che nella perquisizione dell’abitazione del calciatore da parte degli agenti, sono stati sequestrati diversi oggetti e che l’uomo è stato interrogato in relazione a reati che sarebbero stati commessi nei confronti di un minore.