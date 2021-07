Covid, il Governo: “Rischio zona gialla se aumentano i ricoveri”

ROMA – Si andrà in zona gialla se l’occupazione delle terapie intensive supererà la soglia del 5% dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari supererà il 10%. Questa l’ipotesi alla quale il governo sta lavorando per rivedere i parametri del monitoraggio con il quale vengono attribuite le fasce di colore alle regioni. Allo studio dell’esecutivo c’è l’ipotesi di istituzione della zona gialla con l’occupazione delle terapie intensive superiore al 5% e con quella dei reparti ordinari oltre il 10%.

Ma c’è ancora il nodo sull’utilizzo del green pass: le decisioni con tutta probabilità saranno prese domani con i passaggi in conferenza Stato-regioni, cabina di regia e Cdm. Divide intanto l’ipotesi di obbligo vaccinale per gli insegnanti con Pd e Lega su fronti contrapposti. I Dem propongono l’obbligo vaccinale per il personale scolastico mentre il Carroccio si oppone nettamente a questa ipotesi. Il governo al momento è orientato a seguire la linea della prudenza.

In totale le persone completamente vaccinate in Italia, ovvero che hanno completato il ciclo delle due somministrazioni, sono 27.581.936, il 51,07 % della popolazione over 12. Emerge dall’ultimo Report del governo sul piano vaccinale.