Festa dell’Unità, Agorà democratiche e Amministrative: ecco l’agenda dem

CATANIA – “Via libera all’organizzazione della Festa dell’Unità che, anche quest’anno, si terrà nel mese di settembre, su cui si è già al lavoro per allestire eventi e incontri quali momenti di dibattito e di confronto”. La notizia arriva dal segretario provinciale del Pd, Angelo Villari, che ne approfitta per par fare il punto sulle decisioni prese dall’assise dem.

“Decisa anche l’organizzazione delle Agorà democratiche, che saranno avviate dopo l’estate, e che serviranno a riconnettere il partito con le comunità di tutta la provincia, coinvolgendo iscritti e simpatizzanti nel rapporto con la società e con la rete della cittadinanza attiva (forze sociali, associazioni, civismo, forze politiche)”.

E ancora: “La segretaria ha inoltre sottolineato – fa sapere Villari – la necessità di sostenere con grande forza la battaglia che le donne del Pd stanno portando avanti per la doppia preferenza di genere e per la parità salariale.

“Affrontando il tema relativo alle elezioni amministrative che interesseranno 6 comuni della provincia – continua Angelo Villari – la segretaria ha ribadito l’impegno e il sostegno di tutto il partito ai circoli dei comuni interessati, sia per la definizione del programma elettorale, sia per la costruzione delle alleanze e delle liste che si stanno approntando. In tutti i territori il partito dove essere protagonista del rilancio amministrativo dei governi locali e forza del cambiamento”.