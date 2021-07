Green pass al pub, insulti da No-Vax. Solidarietà da Orlando

PALERMO – A Cinzia Orabona, titolare della enoteca letteraria “Prospero, sono arrivate le minacce da parte dei ‘no-vax’ perché ne ha vietato l’ingresso nel suo locale. Questo non l’ha fatta demordere, anzi l’ha spinta e denunciare l’accaduto. All’imprenditrice sono arrivati messaggi di solidarietà dalla presidente di Confcommercio (CLICCA QUI) e dal Sindaco Orlando

“Sono vicino all’imprenditrice Cinzia Orabona, vittima di violenti attacchi e minacce di morte da parte di alcuni no vax per avere consentito l’ingresso nel suo locale solo a chi è vaccinato. Anche alla luce di questi deplorevoli episodi, torno a chiedere al governo nazionale indicazioni chiare e precise. Per coniugare la difesa del diritto alla salute alla tutela e al rispetto della libertà d’impresa”.