“Ha l’infermità mentale”: assolto Nino Santapaola

CATANIA – “Ha l’infermità mentale”. Per questo motivo il giudice ha deciso il non luogo a procedere, e quindi assolto, Nino Santapaola (detto appunto ‘u Pazzo) dall’accusa di aver minacciato un pubblico ufficiale in servizio presso la casa di reclusione “Opera” di Milano “al fine di costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri”.

L’udienza preliminare è stata celebrata dinanzi il gup presso il tribunale di Milano, Giulio Fanales. In sede di udienza, l’avvocato Giuseppe Lipera, difensore di Santapaola, ha eccepito come il fratello del boss di San Cristoforo fosse affetto da infermità totale di mente, producendo a supporto di tale deduzione una relazione peritale del 20 gennaio 2021 a firma del professor Antonino Petralia e già disposta dalla terza sezione penale della Corte di Appello di Catania (presidente Carmela La Rosa).