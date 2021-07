Il ritorno di Carmen Consoli, ecco “Volevo fare la rockstar”

CATANIA. Un brusio in lontananza che cresce istante dopo istante. Poi, da una galleria buia, ecco le luci che fanno capolino. Sono bagliori di speranza. Sono note pronte a riprendersi la scena del cantautorato nostrano.

Per arrivare al dunque: Carmen Consoli sta per ritornare.

E mentre il suo ritorno sul palco era già stato annunciato (il prossimo 4 novembre parte il Tour da Parma) del disco si sapeva ancora poco.

In verità, poco rimane ancora di conosciuto se non che si intitolerà “Volevo fare la rockstar” e che è stato ufficialmente completato.

Le parole della cantantessa

Lo ha annunciato oggi la stessa Carmen Consoli affidando ai suoi canali social una diapositiva in stile Polaroid e poche righe che rappresentano il dispaccio d’agenzia di un disco attesissimo, non fosse altro perchè si tratta del primo disco di nuove canzoni dai tempi di “L’abitudine di tornare”, uscito nel 2015:

La data d’uscita

Coerente fino al midollo anche nel sorprendere tutti, qualunque lavoro di Carmen Consoli assume una dimensione speciale accompagnato da una voce irresistibile e irripetibile. Resta solo da conoscere la data d’uscita.

Siete pronti per il viaggio?