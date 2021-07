Nuovi corsi e potenziamento delle sedi decentrate, l’Università cresce

PALERMO – Nuovi corsi di laurea, ampliamento dell’attività didattica nelle sedi decentrate, corsi in lingua inglese aperti a studenti stranieri. E un considerevole incremento delle iscrizioni. Sono i dati della crescita dell’Università di Palermo presentati, a conclusione del suo mandato, dal rettore Fabrizio Micari. L’Università di Palermo ha presentato le novità per l’anno accademico 2021/2022 al Complesso Monumentale dello Steri. L’Ateneo, nelle ultime valutazioni del Censis, ha raggiunto la settima posizione tra i mega atenei italiani. E il numero degli iscritti continua a crescere.

In “Comunicazione e Servizi Digitali” si è aggiudicata il primo posto, mentre per le “Strutture” è al secondo. Altro punto di forza è la no tax area: la più ampia tra le università italiane con una soglia di reddito ISEE di 25mila euro. Il Rettore ha evidenziato l’esigenza di migliorare in alcuni campi – come le “Borse” – e di occuparsi in prima persona di residenzialità studentesca, usando i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

UniPa ha allargato l’offerta formativa, attivando quindici nuovi corsi di laurea. Tra questi, “Management Engineering”, “International Relations, Politics & Trade” ed “Electronics and Telecommunications Engineering” sono in inglese, fruibili online e pensati per ridurre la distanza con gli studenti stranieri. Nasce anche il nuovo corso “Religioni e culture”, in collaborazione con la Pontificia Facoltà Teologica di Palermo. L’Ateneo rafforza poi la presenza sul territorio, puntando sulle sedi di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

L’Area Tecnica dell’Università da diciannove anni ha dato il via a un programma di restauro e recupero delle strutture edilizie del Complesso Monumentale dello Steri. Gli ultimi scavi archeologici hanno portato alla rinascita del Viridarium trecentesco, che sarà inaugurato stasera alle 20.30.