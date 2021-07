Palermo, il report dal ritiro di San Gregorio Magno

CALCIO - SERIE C

Seconda giornata di ritiro per il Palermo. In mattinata, dopo aver effettuato un lavoro di attivazione generale, i ragazzi allenati da Mister Filippi hanno svolto un lavoro di reparto in due gruppi (difensivo e offensivo). Successivamente è stato fatto un lavoro di esercitazione tattica sulla potenza aerobica e a chiudere esercitazione tattica con possesso palla a tema.

Nel pomeriggio i rosanero sono tornati in campo e dopo l’attivazione generale, hanno svolto un torello in due gruppi e due esercitazioni tattiche 10 contro 10 con obiettivo di scorrimento della palla e successivo attacco alla porta. La seduta si è chiusa con una partitella a campo ridotto 10 contro 10.

Domani è prevista una doppia sessione di allenamento. Alle 14 il portiere Samuele Massolo interverrà in conferenza stampa.