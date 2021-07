Palermo Ladies Open, il programma della giornata

PALERMO – Alle 16 scenderà in campo Lucia Bronzetti (Wild Card) reduce dai quarti di finale a Losanna, risultato che ha consentito alla tennista azzurra di entrare tra le prime 200 al mondo (è 190). Affronterà nel primo incontro sul campo centrale, la bulgara Tomova (117). Il programma sul campo centrale si concluderà con il match tra Lucrezia Stefanini (252, altra Wild Card) e la testa di serie n. 7, Astra Sharma (121).

E’ programmato, invece, per le 20 l’esordio della testa di serie n. 1 del torneo, l’americana Danielle Collins (44), reduce dalla semifinale di Budapest, che alle 20 affronterà la tedesca Gerlach (225, reduce dalle qualificazioni).

CENTRE COURT starts at 04:00 PM

[5] V. Tomova (BUL) vs [WC] L. Bronzetti (ITA)

[WC] [4] S. Zhang (CHN) vs C. Bucsa (ESP)

NB 8:00 PM [1] D. Collins (USA) vs [Q] K. Gerlach (GER)

[WC] L. Stefanini (ITA) vs [7] A. Sharma (AUS)

COURT 6 starts at 04:00 PM

M. Minella (LUX) vs [Q] E. Ruse (ROU)

O. Danilovic (SRB) vs [8] K. Rakhimova (RUS)

L. Arruabarrena (ESP) / B. Gumulya (INA) vs [2] A. Mitu (ROU) / R. Van Der Hoek (NED)

COURT 2 starts at 04:00 PM

K. Zavatska (UKR) vs L. Cabrera (AUS)

V. Savinykh (RUS) vs F. Di Lorenzo (USA)

M. Bassols Ribera (ESP) / D. Papamichail (GRE) vs [4] E. Routliffe (NZL) / K. Zimmermann (BEL)