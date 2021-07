Parafarmacie: “Non possiamo fare i tamponi e stampare green pass”

La Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane (Fnpi), con il presidente Davide Giuseppe Gullotta, denuncia la mancata possibilità per le Parafarmacie di poter effettuare i tamponi o stampare il green pass.

“Sono attività che si sarebbero potute fare tranquillamente anche in parafarmacia, ma che inspiegabilmente vengono negate a queste realtà e ai cittadini che vi si riforniscono – denuncia Gullotta -“.

“E’ inspiegabile – ha aggiunto il presidente della Fnpi – l’atteggiamento di chiusura, a cui stiamo assistendo in questo periodo, da parte della classe politica, non su ulteriori liberalizzazioni o ampliamenti dei farmaci dispensabili, ma meramente su semplici servizi che i farmacisti di parafarmacia sono perfettamente preparati ed organizzati per poter erogare”.

“La stampa del Green Pass – sottolinea – avviene con un click, i software in parafarmacia sono gli stessi che in farmacia, ma stranamente le parafarmacie non sono abilitate. Inspiegabile è che i nostri appelli, comunicati, pec e richieste ufficiali, cadano totalmente nel vuoto. Il nostro continuo invito a sfruttare maggiormente i farmacisti di vicinato ed essere inclusi nei servizi a beneficio del cittadino, viene totalmente ignorato”.