Riforma Cartabia, l’allarme di Gratteri: “50% dei processi sarà improcedibile”

Il procuratore di Catanzaro è intervenuto in audizione in commissione alla Camera sulla riforma della giustizia

“Con la recente riforma della prescrizione il 50% dei processi finirà sotto la scure della improcedibilità”. Il

procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, lancia l’allarme in commissione Giustizia alla Camera. “Temo che i 7 maxi processi alla ‘ndrangheta nel distretto di Catanzaro saranno dichiarati tutti improcedibili in appello”, ha detto durante l’audizione. E lancia quello che lui stesso definisce “un grande allarme sociale che riguarda la sicurezza”. In termini concreti, le conseguenze saranno la diminuzione del livello di sicurezza, visto che certamente ancor di più conviene delinquere”, riflette.

“L’allarme di Gratteri sulle conseguenze della riforma Cartabia è preoccupante e non può restare inascoltato – ha evidenziato l’onorevole Piera Aiello – Invito tutti i miei colleghi a prendere in considerazione le sue parole e a riflettere sull’opportunità di una riforma che sembra più utile ad acconsentire alle richieste dell’Ue che a rendere la giustizia davvero efficace”.