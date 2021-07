Sicindustria Trapani, eletto il nuovo presidente

Vito Pellegrino è il nuovo presidente di Sicindustria Trapani. Eletto all’unanimità, Pellegrino subentra a Gregory Bongiorno che ha finora guidato la territoriale di Trapani ma che, da circa un mese, è stato eletto presidente di Sicindustria, l’associazione che rappresenta le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani.

Quarantacinque anni, sposato e padre di due figli, Pellegrino è amministratore unico della Sud Marmi, azienda che opera nel settore dell’estrazione e della lavorazione di prodotti lapidei nel territorio di Custonaci, e della Bellanova Marmi sas.

Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani ha voluto complimentarsi con il nuovo presidente: “A Vito Pellegrino nuovo Presidente di Sicindustria Trapani auguriamo un buon lavoro certi che, come con il suo predecessore Gregory Bongiorno, continuerà l’azione sinergica fra parti sociali e industriali perché ad accomunarci c’è l’impegno per il rilancio di un territorio così importante come quello trapanese”.

“Ringraziamo Gregory Bongiorno, al quale vanno i nostri auguri per il nuovo incarico ricevuto qualche settimana fa, per le iniziative condivise insieme a Cgil e Uil. Bisogna lavorare in sinergia affinché Trapani e la sua provincia possano rinascere attraverso la valorizzazione delle eccellenze, la realizzazione delle infrastrutture necessarie e strategiche, l’apertura di tutti i cantieri per le opere attese e l’utilizzo dei fondi del Recovery plan, che sono la nuova sfida per i nostri territori. Siamo pronti, come sempre, a collaborare”.