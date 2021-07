Sigel Marsala, c’è il ritorno di Jessica Panucci

La Sigel Marsala annuncia il gradito ritorno di Jessica Panucci. Indeclinabile è risultato essere il richiamo di Marsala e della Sicilia alla quale Panucci è molto affezionata. ​In arrivo da Cutrofiano, nella stagione appena terminata, è andata a completare il reparto altamente competitivo delle attaccanti di banda dall’alto della presenza di una rosa di nomi come Quarchioni, Gorgoni, Provaroni ed M’Bra. La classe 1992 originaria di Piombino, ma la sua casa è a Crotone si appresta ad indossare per la terza volta la maglia della Sigel, la prima in serie A coi colori azzurri! Come la sua carriera svelerà, Jessica ha imparato a interpretare il ruolo di attaccante di posto quattro, riuscendo ad ampliare il suo bagaglio tecnico affinando la ricezione, ma riesce a destreggiarsi all’occorrenza finanche nel ruolo di opposto.

Una felicissima Jessica Panucci, a seguito della firma col club, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Come si suol dire si torna sempre dove si è stati bene. Devo ammettere che, precedentemente, quando mi è stata offerta l’opportunità di tornare a Marsala non ci ho pensato due volte. Torno per la terza volta dopo il precedente di un campionato vinto e uno in cui ci siamo classificati al primo posto. Ci tenevo a farlo lì da voi perchè a livello personale colgo la chance di proseguire per la terza stagione di fila in seconda serie nazionale dopo le parentesi belle di Baronissi e Cutrofiano. Sono molto contenta in quanto faccio ritorno nella “mia città” dove ho trovato gente meravigliosa e dove sono stata trattata come una figlia”.