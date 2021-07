Vaccini al mare: gli infopoint allestiti nei lidi balneari

CATANIA – Vaccini nei lidi balneari di Catania. La campagna vaccinale continua a pieno ritmo, anche attraverso i vaccini di prossimità volti ad accorciare le distanze con la popolazione quindi a favorire gli utenti con il doppio obiettivo di intercettare quante più persone possibili. Due nuovi infopoint si aggiungono a quelli inaugurati la scorsa settimana al litorale della Plaia e alla Scogliera grazie alla disponibilità dei gestori delle strutture balneari che aderiscono al Sib (Sindacato italiano balneari): il lido Esagono e il lido La Risacca, da domani (mercoledì 21 luglio) accoglieranno infatti le postazioni presidiate da un medico e un informatico della struttura commissariale Covid di Catania, cui competono rispettivamente l’attività di informazione e le prenotazioni dei vaccini presso i centri vaccinali.

Commenta il commissario covid Catania, Pino Liberti: “Con la stagione estiva e l’intensificarsi della mobilità abbiamo potenziato la vaccinazione di prossimità, fortemente voluta dal presidente della Regione e dall’assessorato della salute, entrando capillarmente nel territorio, allestendo nuovi punti di vaccinazione supportati da una attività serrata di informazione, cercando di servire anche le zone più distanti dai centri, come quelle di montagna, coprendo tutti i comuni della provincia e dando modo anche a quanti si spostano per andare al mare di immunizzarsi senza modificare troppo il programma della giornata. Si tratta – aggiunge Liberti – di un’attività di sensibilizzazione a tutto campo attraverso un importante dispiegamento di mezzi e risorse umane che dovranno raggiungere anche a bordo di un camper le zone della movida. Zero alibi, solo la vaccinazione a tappeto potrà aprire una nuova, più serena fase e riportarci alla normalità.” Oltre al Lido Esagono e al lido La Risacca, le altre strutture che ospitano gli infopoint (aperti dalle ore 18 alle ore 23) sono: Lido Polifemo, Lido America, Lido Aurora, Lido Le Palme, Lido Azzurro, Lido Aquarius, Lido Longobardo.