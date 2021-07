Vaccini: obbligo per i prof, è scontro Pd-Lega

Torna a far discutere l’ipotesi dell’obbligo vaccinale in Italia per arginare definitivamente la continua avanzata del Covid-19. Questa volta a spaccare la politica è la possibilità di rendere obbligatorio il vaccino per tutto il personale scolastico in vista del nuovo anno scolastico ed evitare il ritorno alla didattica a distanza.

Ancora una volta, come è già avvenuto nei giorni scorsi per il Green pass, il Governo è spaccato: da una parte il Partito Democratico ne chiede l’applicazione per i prof, ma dalla Lega arriva un secco ‘no’. E, almeno per il momento, la linea di palazzo Chigi è quella della prudenza.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, attacca Salvini: “Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave, e il prezzo da pagare sarebbe perdere la battaglia contro il virus” sottolinea l’esponente Dem.