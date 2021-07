Controlli a tappeto: sequestrati 62 Kg di pesce non tracciato

PANTELLERIA – I Carabinieri della Motovedetta d’altura CC 819 “MARONESE”, dipendente dalla Compagnia di Marsala hanno effettuato controlli a tappeto nell’ambito della ristorazione e degli esercizi commerciali.

I militari hanno passato al setaccio numerose pescherie e ristoranti presenti sull’isola di Pantelleria.

L’esito dei controlli

All’interno di 4 delle attività commerciali controllate, sono state riscontrate 7 violazioni di tipo amministrativo per un importo complessivo di euro 12.360,00 con il sequestro di kg 62 di prodotti ittici non tracciati.

In particolare, i Carabinieri hanno accertato violazioni riguardanti: l’omessa dimostrazione della tracciabilità dei prodotti in vendita e l’omesso aggiornamento del registro di autocontrollo HACCP – entrambi importanti strumenti finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica – oltre alla mancata esibizione dei prezzi e alle modifiche non autorizzate alla disposizione delle attrezzature con l’istallazione di ulteriori frigoriferi in pregiudizio delle norme di sicurezza e del contenimento energetico.