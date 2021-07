“Diamo un calcio al malaffare”: fondi per una borsa di studio

Si è conclusa l’iniziativa “Diamo un calcio al malaffare”: quadrangolare di calcetto organizzato da Diventerà Bellissima Paternò, Alleanza per Paternò, Agire e Muoviti Paternò a sostegno dell’associazione antiracket Libera Impresa. Un messaggio forte quello scaturito e coinciso con l’anniversario della strage di via D’Amelio a Palermo e per il quale gli organizzatori della manifestazione hanno deposto un mazzo di fiori ed osservato un minuto di raccoglimento presso la “Stele della legalità”, in piazza Caduti di Nassiriya.

“Il quadrangolare di calcetto ci ha permesso di raccogliere una piccolo contributo economico che abbiamo messo a disposizione di Libera Impresa – spiegano i rappresentanti di Diventerà Bellissima, Alleanza per Paternò, Agire e Muoviti Paternò -: il presidente dell’associazione Rosario Cunsolo ha spiegato che questa somma servirà a finanziare una borsa di studio.

“Diamo un calcio al malaffare” è stata una goccia nell’oceano: ma c’è bisogno anche di queste iniziative per sconfiggere il fare mafioso che caratterizza ancora tante sacche del nostro territorio”.

Dimostrazione dell’impegno di Libera Impresa nella ‘formazione alla legalità’ delle giovani generazioni è anche il “tirocinio formativo” organizzato con l’Università di Catania proprio sul tema del racket. E stasera uno studente sarà premiato. Antonio Garraffo, studente del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Catania, riceverà un riconoscimento da parte dell’associazione per la relazione conclusiva del tirocinio svolto nella stessa associazione (tutor didattico prof. Davide Arcidiacono).

Libera Impresa è convenzionata con il Centro orientamento formazione & placement dell’Università di Catania. Grazie al collegamento da remoto, nel corso dei tirocini curriculari con il Dsps, ha potuto ospitare testimoni di giustizia, vittime di usura, vittime di mafia e un collaboratore di giustizia, che sono stati intervistati dai tirocinanti che così hanno potuto arricchire le loro conoscenze su questi temi.

Il riconoscimento ad Antonio Garraffo sarà consegnato in occasione della rappresentazione teatrale intitolata “Settembre 1990-Luglio 1992” che si terrà oggi, alle 19, nel Parco urbano di Belpasso in occasione del 29esimo anniversario della strage di via d’Amelio, patrocinata dal Comune di Belpasso e dal dipartimento di Scienze politiche e sociali.